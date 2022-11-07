"التدريب التقني والمهني" تنفذ مشروع التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي

تحقيقاً لأحد البرامج الاستراتيجية في رؤية المملكة العربية السعودية 2030م بتطوير الأنظمة المالية وتحسين جودة الحسابات المالية للحصول على المعاملات المالية بكل شفافية ودقة، نفذت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في قطاع الخدمات المساندة ممثلة بالإدارة العامة للشؤون المالية، مشروع التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي المبني على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، والذي سيساهم بدعم عمليات الرقابة وصنع القرارات وتحسين عمليات التخطيط والتوقعات المبنية على رؤية متكاملة للمركز المالي في المنظومة .