"التدريب التقني والمهني" تنفذ مشروع التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي
تحقيقاً لأحد البرامج الاستراتيجية في رؤية المملكة العربية السعودية 2030م بتطوير الأنظمة المالية وتحسين جودة الحسابات المالية للحصول على المعاملات المالية بكل شفافية ودقة، نفذت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في قطاع الخدمات المساندة ممثلة بالإدارة العامة للشؤون المالية، مشروع التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي المبني على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، والذي سيساهم بدعم عمليات الرقابة وصنع القرارات وتحسين عمليات التخطيط والتوقعات المبنية على رؤية متكاملة للمركز المالي في المنظومة .
وقد عملت المؤسسة على مشاركة كافة منسوبيها في لقاء تعريفي بمشروع التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق، حيث وصل عدد الحضور فيه إلى 884 موظفاً وموظفة بالتعاون مع مركز الاستحقاق المحاسبي بوزارة المالية.
كما عقدت المؤسسة برامج تدريبية لتأهيل موظفي وموظفات المؤسسة على برامج المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق المحاسبي المقدمة من مركز الاستحقاق المحاسبي بوزارة المالية ، بالإضافة اطلاق برامج توعوية لرفع الوعي.
يذكر أن المؤسسة تعاقدت مع إحدى أكبر الشركات المهنية في العالم والرائدة في مجال التدقيق المالي والخدمات المالية والاستشارية للعمل مع المؤسسة في مبادرة مسك السجلات وبناء الأرصدة الافتتاحية من خلال 245 فرعاً للمؤسسة .