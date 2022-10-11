ضبط 13مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي في عدة مناطق بالمملكة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (13) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، ارتكبوا مخالفات رعي (393) متنًا من الإبل، في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.