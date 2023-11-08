"نفاذ" يُعزّز مفهوم "الوطن الآمن".. دعمًا لريادة المملكة عالميًّا في "التحقق الرقمي"

وأضاف: يتجلى هذا التأثير بوضوح من خلال الإنجازات الرائعة التي حققها التطبيق منذ إطلاقه؛ حيث يعدّ من التطبيقات الأكثر تحميلًا في المملكة لعام 2022، وبلغ مجموع تحميل التطبيق أكثر من "16.3" مليونًا، وأكثر من "320" مليون طلب تحقق، وأكثر من "13.6" مليون مستخدم نشط، وأكثر من "460" منصة متكاملة مع التطبيق؛ إذ يبلغ متوسط الوقت اللازم لتفعيل التطبيق دقيقة واحدة، و"20" ثانية متوسط الوقت اللازم لإكمال الطلب.