المتحف الدولي للسيرة النبوية يحتفي ببلوغ 3 ملايين زائرٍ في فرعه المتجول في الرباط

وبهذه المناسبة، رحّب فضيلة الدكتور محمد العيسى، بالحضور الرفيع لهذه المناسبة العزيزة، حيث الاحتفاء بهذا المنجز الإسلامي الأضخم في سياقنا المعاصر للتعريف بسيرة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، مشتملة على قيمها الرفيعة، وذلك بأحدث التقنيات، مؤكِّدًا في الوقت ذاته أن نشر السيرة العطرة يعزز الوعي الإسلامي، ويكشف مجازفات التطرف، فضلاً عن إيضاح حقائق الإسلام لغير المسلمين، معرباً معاليه عن شكره للدعم الذي لقيه المتحف في فرعه المغربي من الرابطة المحمدية للعلماء بالمملكة المغربية ومنظمة الإيسيكو وهم من سخروا كافة إمكاناتهم لخدمة المتحف، ولاسيما ما سهلته منظمة الإيسيكو من إيجاد المقر في ضيافتها.