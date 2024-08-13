"تعليم الرياض" توضح آلية تأهيل 772 معلمًا ومعلمةً من المنضمين حديثًا

كشف المشرف على الموارد البشرية بـ"تعليم الرياض" هباس الغرمول عن آلية وطريقة تأهيل 772 معلمًا ومعلمةً ممن انضموا إلى منظومة التعليم حديثًا.
وأضاف "الغرمول" أن برنامج تأهيل المعلمين والمعلمات في إدارة تعليم الرياض يمر بأكثر من ورشة عمل وبرنامج تدريبي؛ لتأهيل الموظف الجديد على الانضمام لزملائه في منظومة التعليم.
وتابع في حديثه على هامش ملتقى "حياك" لتهيئة المعلمين الجدد أن ورش العمل تشمل الأمن السيبراني والوعي الفكري وبرامج تدريبية على كيفية التعامل مع الطلاب والأدوات الموجودة بالمدارس، بالإضافة للتعريف باللوائح والأنظمة التي يجب على الموظف الجديد التعرف عليها والالتزام بها.