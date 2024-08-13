"تعليم الرياض" توضح آلية تأهيل 772 معلمًا ومعلمةً من المنضمين حديثًا

وتابع في حديثه على هامش ملتقى "حياك" لتهيئة المعلمين الجدد أن ورش العمل تشمل الأمن السيبراني والوعي الفكري وبرامج تدريبية على كيفية التعامل مع الطلاب والأدوات الموجودة بالمدارس، بالإضافة للتعريف باللوائح والأنظمة التي يجب على الموظف الجديد التعرف عليها والالتزام بها.