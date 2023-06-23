جهود جبارة على مدى الأسبوع.. "الداخلية" تحقّق حزمةً من النجاحات على أكثر من مستوى

حقّقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال أسبوع، نجاحات في معظم مناطق المملكة، على أكثر من صعيد.
ونشر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية عبر "تويتر"، فيديو بعنوان "الداخلية في أسبوع"، تضمّن أبرز قرارات وأنشطة الوزارة خلال الفترة من 28 ذي القعدة حتى 5 ذي الحجة 1444هـ، الموافق 17 حتى 23 يونيو 2023م.
وأشارت الوزارة، عبر الحساب، إلى وقوف الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا على جاهزية قوات أمن الحج لتنفيذ مهامها في حفظ أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام وذلك خلال رعاية سموه الحفل السنوي الذي نظمته قوات أمن الحج المشاركة في موسم حج هذا العام 1444هـ.
وتضمن الفيديو، تفقّد الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا عددًا من المشروعات التطويرية في المشاعر المقدسة، ويطّلع خلال جولة قام بها على عدد من المشروعات التطويرية الجديدة التي تم تنفيذها خلال هذا العام لخدمة حجاج بيت الله الحرام؛ ومن أبرزها مشروع تطوير وتحسين جبل الرحمة والمنطقة المحيطة به وتهيئة وتهذيب المساحات الجبلية ومواقع الهضاب بمشعري منى ومزدلفة ورفع قدرات الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير مخيمات الحجاج بالمشاعر ومواقع انتظار الحجاج عند محطات قطار المشاعر.
ولفت الفيديو إلى قيام مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات بافتتاح أعمال ندوة الحج "النقل الإسعافي الطارئ في الحج" التي نظمتها الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية ممثلةً بمستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة، وبالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي وجامعة أم القرى، وذلك تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا.
وتحدث المقطع عن إقامة وزارة الداخلية 5 معارض في العاصمة المقدسة ومحافظة جدة والمدينة المنورة؛ للتعريف بخدماتها الأمنية والإنسانية لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1444هـ.
وأشار إلى أن منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" نفذت خلال شهر مايو الماضي أعلى معدل شهري للخدمات المنفذة منذ مطلع العام الجاري، حيث تجاوز عدد العمليات أكثر من 2.2 مليون عملية إلكترونية.
وأفاد المقطع باستكمال الخدمات الطبية بوزارة الداخلية استعداداتها لتنفيذ خطتها لحج هذا العام 1444هـ، وتقديم خدمات الرعاية الصحية لمنسوبي ومنسوبات وزارة الداخلية والقطاعات الأمنية.
وأورد الفيديو صدور 13437 قرارًا إداريًا من قبل لجان المديرية العامة للجوازات خلال شهر ذي القعدة 1444ه، بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.
ولفت إلى استمرار وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية تقديم خدماتها الإلكترونية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 1444ه، عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" وإيصال الوثائق إلى العنوان الوطني للمستفيدين.
وأشار إلى ضبط المديرية العامة لمكافحة المخدرات عدد 1.242.740 قرص أمفيتامين في عمليتين أمنيتين، كانت مخفية في شحنة خلايا نخل ومركبة بمنطقة المدينة المنورة، والقبض على 7 متهمين.
وكشف المقطع عن قيام حرس الحدود بقطاع حقل في منطقة تبوك بإحباط محاولة تهريب 14.000 قرص من مادة الأمفيتامين المخدر بواسطة طائرة درون، حيث تم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص، وذلك استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا.
وبحسب ما جاء في المقطع؛ فإن الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية تُقدم خدماتها في 9 موقعًا حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفّذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.
وكشف المقطع عن ضبط عدد 1183 مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك ضمن حملة إدارات المرور الميدانية لمخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشار كذلك إلى ضبط 81 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.
واستعرض مواصلة الجهات الأمنية بالأمن العام مهامها في ضبط المتسوّلين بمختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام في مكافحة التسوّل بمختلف صوره وأشكاله.
وأفاد بأن الحملة الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود (وطن بلا مخالف) ضبطت 12777 مخالفًا، وذلك خلال الفترة من 19 حتى 25/ 11/ 1444هـ.
وتناول المقطع استقبال المركز الوطني للعمليات الأمنية بمناطق: مكة المكرمة، الرياض، الشرقية، 653726 مكالمات خلال الأسبوع الماضي، عبر رقم الطوارئ 911 وذلك بمعدل 93.389 اتصالًا لكل يوم.