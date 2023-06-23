جهود جبارة على مدى الأسبوع.. "الداخلية" تحقّق حزمةً من النجاحات على أكثر من مستوى

وتضمن الفيديو، تفقّد الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا عددًا من المشروعات التطويرية في المشاعر المقدسة، ويطّلع خلال جولة قام بها على عدد من المشروعات التطويرية الجديدة التي تم تنفيذها خلال هذا العام لخدمة حجاج بيت الله الحرام؛ ومن أبرزها مشروع تطوير وتحسين جبل الرحمة والمنطقة المحيطة به وتهيئة وتهذيب المساحات الجبلية ومواقع الهضاب بمشعري منى ومزدلفة ورفع قدرات الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير مخيمات الحجاج بالمشاعر ومواقع انتظار الحجاج عند محطات قطار المشاعر.