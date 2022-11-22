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بالفيديو.. الإعلامي "التويجري" يبكي من الفرحة على الهواء بفوز الأخضر على الأرجنتين

قال: هذه أجمل وأهم لحظة في حياتي ومسيرتي الإعلامية التي تمتد لـ30 عاماً