بالفيديو.. الإعلامي "التويجري" يبكي من الفرحة على الهواء بفوز الأخضر على الأرجنتين

لم يتمالك الإعلامي ماجد التويجري نفسه وبكى فرحاً بعد الفوز التاريخي الذي حققه المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني 2-1 ضمن مباريات بطولة كأس العالم 2022 المقامة حالياً في قطر.
وقال في مستهل حديثه في برنامج كورة الذي يبث على قناة روتانا خليجية "هذه أجمل وأهم لحظة في حياتي ومسيرتي الإعلامية التي تمتد لـ30 عاماً".
وخنقته العبرة وهو يصف فرحته قائلاً: "سأجد نفسي فاشلا في التعبير لأنه تختلط المشاعر تجاه انتصار تاريخي عظيم يسجل باسم الوطن والقيادة الرشيدة ووزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم وكل اللاعبين، تحية إجلال وتقدير".