"صحة جدة" تُصعّد الحجاج المرضى المنومين إلى مستشفى مشعر عرفات

#صحة_جدة تصعّد الحجاج المرضى من مستشفيات جدة إلى مستشفيات مشعر عرفات



تسهيلاً على حجاج بيت الله لإتمام نسكهم في ظل رعاية طبية و علاجية متكاملة ، و إنفاذًا لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين ، أنطلقت صباح اليوم الخميس القافلة الطبية ، التي تقل الحجاج المرضى المنومين بمستشفيات… pic.twitter.com/4gPM0IslFt