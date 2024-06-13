"صحة جدة" تُصعّد الحجاج المرضى المنومين إلى مستشفى مشعر عرفات

انطلقت، صباح اليوم الخميس، القافلة الطبية، التي تقل الحجاج المرضى المنومين بمستشفيات جدة إلى المشاعر المقدسة، وتحديداً إلى مستشفى جبل الرحمة بمشعر عرفات.
وكشفت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة، أن ذلك يأتي تسهيلاً على حجاج بيت الله لإتمام نسكهم في ظل رعاية طبية وعلاجية متكاملة، وإنفاذًا لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين.
وقد بلغ عدد المرضى المصعدين إلى المشاعر المقدسة 6 مرضى، 5 حالات جرى نقلها بواسطة سيارات الإسعاف، والحالة السادسة تم نقلها بواسطة الإسعاف الطائر، وذلك بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي.