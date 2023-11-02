"صوت القصيدة".. مسابقة تطلقها "الثقافة" للتركيز على مهارات الإلقاء الشعري

وتستهدف مسابقة "صوت القصيدة" جميع الفئات العمرية من مواطنين، ومختلف الجنسيات في ثلاث فئات، وهي: الأطفال من 6 إلى 11 سنة، واليافعون من 12 إلى 18 سنة، وأكبر من 18 عامًا، على أن يُراعي كل مشارك الشروط والأحكام الموجودة في منصة المسابقة، التي تمرّ بمجموعة من المراحل الرئيسية، تبدأ من مرحلة استقبال المشاركات لكل فئةٍ عمريةٍ عبر المنصة، وتليها مرحلة الفرز والتقييم، وبعدها مرحلة بدء عملية التحكيم والإعلان عن المتأهلين لكل فئة من قِبل لجنة التحكيم، وصولًا إلى الإعلان عن الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، ونشر مشاركاتهم.