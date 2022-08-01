الجملة تصل لـ30 ريالًا والأنواع 7.. رواج لسوق تمور المدينة مع بدء الجني

يتزايد الطلب المحلي والعالمي على تمور المدينة المنورة خاصة نوع "العجوة"؛ حيث تتراوح أسعار الجملة للنوع المتوسط هذه الأيام ما بين 20 و30 ريالًا، في الوقت الذي يُلحظ فيه نشاط عام في سوق التمور المركزي بالمدينة المنورة مع بداية موسم الجني لأنواع العجوة والمجدول والصفاوي.
وبين مدير الجمعية التعاونية للتمور بالمدينة المنورة عبدالله بن عبدالعزيز الردادي، أن قرابة 4 ملايين نخلة ترفد بخيراتها الأسواق من محصول التمور؛ فيما يدخل نوع الرطب أواخر موسمه لأنواع: (الروثانة، والبيض، والحلوة) وغيرها؛ حيث تتراوح أسعار الجملة ما بين 12 و20 ريالًا.
يذكر أن منطقة المدينة المنورة تشتهر بإنتاج أنواع متعددة من التمور منها: (العجوة، والصفاوي، والمجدول، والعنبرة، والصقعي، والبرني، والمبروم) التي يحرص على شرائها الزوار وجموع قاصدي المسجد النبوي؛ لا سيما مع في موسم الحج ومع بداية موسم العمرة لعام 1444هـ.