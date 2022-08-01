الجملة تصل لـ30 ريالًا والأنواع 7.. رواج لسوق تمور المدينة مع بدء الجني

يذكر أن منطقة المدينة المنورة تشتهر بإنتاج أنواع متعددة من التمور منها: (العجوة، والصفاوي، والمجدول، والعنبرة، والصقعي، والبرني، والمبروم) التي يحرص على شرائها الزوار وجموع قاصدي المسجد النبوي؛ لا سيما مع في موسم الحج ومع بداية موسم العمرة لعام 1444هـ.