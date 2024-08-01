"الصناعة" تنظّم ورشة عمل لتعريف المستثمرين بالخدمات والممكنات والحوافز

نظّمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، في مقرها بمدينة الرياض، ورشة عمل للتعريف بالخدمات والممكنات والحوافز المقدمة في المنظومة الصناعية، بحضور مستثمرين، وممثلي جهات منظومة الصناعة والثروة المعدنية.
وتهدف الورشة إلى التعريف بالخدمات والممكنات في المنظومة الصناعية، وإتاحة الفرصة للمستثمرين للالتقاء مع ممثلي المنظومة الصناعية، وإتاحة الفرصة للمستثمرين للقاء القادة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي لدى المستثمرين بالممكنات والحوافز المقدمة في المنظومة الصناعية.
وشارك في الورشة، التي تعد اللقاء الثالث للمستثمرين مع المنظومة الصناعية، عدد من جهات منظومة الصناعة، ضم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والمركز الوطني للتنمية الصناعية.