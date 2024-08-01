"الصناعة" تنظّم ورشة عمل لتعريف المستثمرين بالخدمات والممكنات والحوافز

وشارك في الورشة، التي تعد اللقاء الثالث للمستثمرين مع المنظومة الصناعية، عدد من جهات منظومة الصناعة، ضم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والمركز الوطني للتنمية الصناعية.