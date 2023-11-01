أمطار غزيرة.. أبرز الظواهر الجوية للـ24 ساعة المقبلة تُبرزها الأرصاد

وأوضح المركز أن الحالة العامة للأجواء تشهد استمرار التوقعات بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق: (جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والقصيم، وحائل، والشرقية).