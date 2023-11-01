أمطار غزيرة.. أبرز الظواهر الجوية للـ24 ساعة المقبلة تُبرزها الأرصاد

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على المملكة اليوم الأربعاء ولمدة 24 ساعة.
وأوضح المركز أن الحالة العامة للأجواء تشهد استمرار التوقعات بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق: (جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والقصيم، وحائل، والشرقية).
وأضاف المركز أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق: (الرياض، والجوف، والحدود الشمالية، والمدينة المنورة، وتبوك).
وتابع المركز أن مكة المكرمة أعلى درجة حرارة اليوم بـ36 مئوية فيما تسجل السودة أقل درجة حرارة 10 مئوية، وأعلى نسبة رطوبة 90% بتبوك وجازان.