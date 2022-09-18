"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: ضباب ورياح وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في عسير ونجران وتبوك والشرقية والشمالية والجوف.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة عسير أنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وارتفاع في الأمواج. وتشمل الحالة أبها والنماص وتنومة ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الاثنين.
ونبَّه المركز منطقة نجران بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدرب والرث وبيش وصبيا، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الاثنين.
وتشهد المنطقة الشرقية أيضًا ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والعديد وبقيق والبطحاء والجبيل والدمام وحرض وخريص وسلوى وعردة، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الاثنين.
ونبَّه المركز منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية ورفحاء وجزم الجلاميد وطريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ05.00 من صباح الاثنين.
وتشهد منطقة تبوك رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة المعظم وتبوك وتيماء وحالة عمار، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الاثنين.
ونبَّه المركز منطقة الجوف بأنها تشهد أتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عجرم والقريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الاثنين.