"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: ضباب ورياح وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة عسير أنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وارتفاع في الأمواج. وتشمل الحالة أبها والنماص وتنومة ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الاثنين.