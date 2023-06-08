"الصندوق العقاري" يدعو 47 ألف مستفيد للإسراع في تحديث بناء منازلهم قبل نهاية يونيو الجاري

وذكر أن الصندوق يُتيح أيضًا فرصة استثنائية للمستفيدين ممن واجهوا ظروفًا أدت إلى عدم إكمالهم أو البدء في بناء منازلهم بتوضيح تلك الأسباب من خلال الخدمة الإلكترونية لـ "تحديث مراحل البناء" ليتم دراستها.

وأوضح أن الصندوق منح مستفيدي " البناء الذاتي" ممن أكملوا 36 شهرًا من توقيع عقودهم التمويلية وقاموا بإجراءات التحديث وأثبتوا البدء بالبناء ولم يكملوا، مهلة إضافية لمدة 6 أشهر بشرط ألا تتجاوز مهلة إكمال البناء 42 شهرًا.