"الشؤون الإسلامية": 23.580 بلاغًا خلال 3 أشهر شملت "الميكروفونات" و"الصيانة والنظافة"

يشار إلى أن مركز خدمة الاتصال الموحد "1933" أطلقه الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بتاريخ 15/2/1440هـ، في إطار جهود الوزارة لتعزيز التواصل مع المجتمع عبر الاتصال المباشر للارتقاء بمستوى الخدمة التي تقدمها مختلف قطاعات الوزارة وفروعها لبيوت الله وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم والدعوة إلى الله وفق منهج الوسطية والاعتدال، وتطوير العمل بالوزارة في جميع ما تقدمه من خدمات للتيسير على المواطنين وراحتهم في التواصل عن بعد مع جميع قطاعاتها؛ تحقيقًا لتطلعات القيادة، وبما يتفق مع رؤية المملكة 2030.