"الشؤون الإسلامية": 23.580 بلاغًا خلال 3 أشهر شملت "الميكروفونات" و"الصيانة والنظافة"

استقبل مركز خدمة الاتصال الموحد "1933" بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد منذ بداية شهر محرم لعام 1444هـ وحتى نهاية شهر ربيع الأول من العام ذاته، 23.580 اتصالًا هاتفيًا.
وشمل هذا الرقم بلاغات عن ارتفاع وانخفاض مكبرات الصوت، ومخالفة تعميم الوزارة باستخدام المكبرات الخارجية لغير الأذان والإقامة، وعن خدمات الوزارة الأخرى في الصيانة والنظافة.
وتولى فريق المركز متابعة إنجاز هذه البلاغات الواردة مع الجهات المختصة بالوزارة، في إطار اختصاص كل منها.
وكشف تقرير أصدرته الوزارة عن عمل المركز، أنه تلقى 2417 بلاغًا لخدمات منسوبي المساجد، و900 بلاغ بخصوص مخالفات في استخدام مكبرات الصوت، و22680 بلاغًا لخدمات الوزارة في شؤون المساجد والدعوة.
وأكدت وزارة الشؤون الإسلامية أهمية دور المواطن في دعم أعمالها بالتبليغ عن أي مخالفة أو ملاحظة؛ إدراكًا منها بأهمية دوره المشترك مع الوزارة، وأنها ستعمل على مضاعفة الجهود لتلافي أي قصور، والتعامل مع جميع البلاغات الواردة إليها بأسرع وقت ممكن، حيث يقوم فريق المركز باستقبال البلاغات على مدار الساعة خلال جميع أيام الأسبوع.
يشار إلى أن مركز خدمة الاتصال الموحد "1933" أطلقه الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بتاريخ 15/2/1440هـ، في إطار جهود الوزارة لتعزيز التواصل مع المجتمع عبر الاتصال المباشر للارتقاء بمستوى الخدمة التي تقدمها مختلف قطاعات الوزارة وفروعها لبيوت الله وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم والدعوة إلى الله وفق منهج الوسطية والاعتدال، وتطوير العمل بالوزارة في جميع ما تقدمه من خدمات للتيسير على المواطنين وراحتهم في التواصل عن بعد مع جميع قطاعاتها؛ تحقيقًا لتطلعات القيادة، وبما يتفق مع رؤية المملكة 2030.