"تعليم مكة": توجيه بحصر الطلاب المتأخرين والغائبين عن المدرسة وإخطار ولي الأمر

عقب مصرع ثلاثة طلاب أثناء الدوام الدراسي في حادث مروري بمكة المكرمة الخميس الماضي، وجَّهت الإدارة التعليمية بمنطقة مكة المكرمة مكاتب التعليم والمدارس الحكومية والأهلية بضرورة حصر الطلاب المتأخرين عن الاصطفاف الصباحي، والغائبين عن المدرسة، وإخطار أولياء الأمور أولاً بأول.
وجاء في التعميم الذي اطلعت عليه "سبق"، الموجَّه إلى مكاتب التعليم والمدارس الحكومية والأهلية بمكة المكرمة، ضرورة حصر الطلاب المتأخرين عن الاصطفاف الصباحي، وتوثيق ذلك في سِجل التأخر الصباحي، وحصر الطلاب الغائبين عن المدرسة قبل نهاية الحصة الأولى، وتوثيق ذلك في سِجل الغياب اليومي.
وشدَّدت الإدارة التعليمة على ضرورة إخطار إدارة المدرسة يوميًّا ولي أمر الطالب الغائب عن المدرسة أو المتأخر، هاتفيًّا أو كتابيًّا، ويُفعَّل ذلك في جوال المدرسة من خلال الرسائل النصية.
كما شدَّدت الإدارة التعليمية على تثبيت الغياب الفعلي يوميًّا في نظام نور، وتفعيل دور الموجِّه الطلابي في حالات التأخر الصباحي والغياب اليومي.
وكانت "سبق" قد نشرت خبرًا تحت عنوان (تحقيق موسَّع عقب وفاة 3 طلاب في حادث مروري أثناء الدوام الدراسي بمكة الخميس الماضي)، جاء فيه أن الجهات المعنية بالعاصمة المقدسة فتحت تحقيقًا موسعًا حول وفاة ثلاثة طلاب، وإصابة رابع، في حادث مروري بمكة خلال ساعات الدوام الدراسي الخميس الماضي.
ونقلت "سبق" تفاصيل الحادث المؤلم، وفيه تعرُّض 4 طلاب بإحدى المدارس الثانوية بمكة المكرمة لحادث مروري، أدى إلى وفاة ثلاثة منهم، وإصابة الرابع بإصابات حرجة، على الطريق الدائري الرابع بالعاصمة المقدسة.
وأوضحت المصادر لـ"سبق" حينها أن الحادث المروري وقع أثناء الدوام الدراسي يوم الخميس الماضي دون معرفة هل تلقى أولياء أمورهم رسائل نصية بعدم وجود أبنائهم في المدرسة من عدمه؟.. وهي خدمة تقع على عاتق المدرسة لإشعار أولياء الأمور عند تغيُّب الأبناء.