"تعليم مكة": توجيه بحصر الطلاب المتأخرين والغائبين عن المدرسة وإخطار ولي الأمر

وجاء في التعميم الذي اطلعت عليه "سبق"، الموجَّه إلى مكاتب التعليم والمدارس الحكومية والأهلية بمكة المكرمة، ضرورة حصر الطلاب المتأخرين عن الاصطفاف الصباحي، وتوثيق ذلك في سِجل التأخر الصباحي، وحصر الطلاب الغائبين عن المدرسة قبل نهاية الحصة الأولى، وتوثيق ذلك في سِجل الغياب اليومي.