صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.7 % في 2024

أعلن صندوق النقد الدولي عن توقعه نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.7 % خلال 2024، مقارنة بتوقعاته السابقة الصادرة في أبريل الماضي البالغة 2.6% في عام 2024.
وتوقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد السعودية إلى 4.7% خلال 2025، مقارنة بتوقعاته السابقة الصادرة في شهر أبريل الماضي البالغة 6 % بنسبة انخفاض بلغت 1.3 %.
وأوضح الصندوق في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء عن آفاق الاقتصاد العالمي، أن خفض توقعاته لنمو اقتصاد المملكة لعام 2024 بمقدار 0.9 %، يعكس في المقام الأول تمديد تخفيضات إنتاج النفط.
ورفع توقعاته بخصوص نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.3% في 2025.