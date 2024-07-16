صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.7 % في 2024

وأوضح الصندوق في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء عن آفاق الاقتصاد العالمي، أن خفض توقعاته لنمو اقتصاد المملكة لعام 2024 بمقدار 0.9 %، يعكس في المقام الأول تمديد تخفيضات إنتاج النفط.