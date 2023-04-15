"أرصاد" يبدأ تركيب محطات رصد آلية في الحرمين الشريفين

من جانب آخر، أوضح مدير فرع المركز بالمدينة المنورة، عبدالله أبوهيلة، أن دعم أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، والتعاون المثمر مع وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، أدى إلى سرعة إنجاز تركيب المحطة الأولى في الحرم النبوي.