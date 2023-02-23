ضبط 10 مخالفين لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص في عدة مناطق

وأفاد المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم ضبط 8 آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها 4 مواطنين، و 4 مقيمين من الجنسية اليمنية، ومقيمان من الجنسية السودانية ، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.