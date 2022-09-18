"أمانة الشرقية" تعلن عدم رضاها عن أوضاع تنظيم المواقف الذكية المدفوعة

بالإضافة إلى ذلك، أكدت الأمانة إيقاف عملية إقفال العجلات للسيارة المخالفة، إلا بعد التنبيه وتكرار المخالفة للمرة الثالثة إلى أن يتم الربط مع الجهات المختصة، وعدم السداد، ومنح فترة زمنية أطول قبل قيد المخالفة لمنح فترة كافية للمستخدمين، وتوفير خيارات عديدة للدفع مثل: (Apple Pay، بطاقة الموقع الإلكتروني، البطاقات الائتمانية)، وسرعة تطوير التطبيق، وتوفير خيارات متعددة للدفع الرقمي، ووضع خارطة طريق لمخرجات المشروع الذي تطرح من خلالها الحلول بشكل تدريجي خلال الفترة القادمة، ابتداءً من آلية تفعيل الدفع، إضافة إلى منح قائدي المركبات المستفيدة من المواقف فترة زمنية قبل تسجيل المخالفة، انتهاءً بمراحل تشغيل نقاط الدفع بأجهزة إصدار التذاكر وتفعيل نظام الدفع للشركات.