"البيئة": غدًا آخر أيام مهلة عودة المواشي والإبل المملوكة لغير السعوديين إلى دولهم

ودعت الوزارة في إطار حملة "حماية الغطاء النباتي" التي أطلقتها عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ بهدف التوعية بأهمية الحفاظ على الغطاء النباتي وتنميته؛ إلى الإسهام في الحفاظ على المراعي الطبيعية بالمملكة، والعمل على تنميتها وتأهيلها، وذلك من خلال إيقاف الرعي المبكر والرعي الجائر وغير المنتظم، إلى جانب التوقف عن الممارسات الخاطئة التي تضر بالمراعي؛ مثل الاحتطاب، وإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها، بالإضافة إلى عدم الالتزام بقيادة المركبات في المسارات المخصصة لها داخل المراعي، وعدم الالتزام برمي المخلفات أثناء التنزه في أماكنها.