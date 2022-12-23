ترقيات تاريخية.. "السديس" يزفّ البشرى لـ1000 موظف بـ"شؤون الحرمين"

زفّ الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، البشرى الكبرى لمنسوبي ومنسوبات الرئاسة والوكالة بترقيات شاملة في مختلف المراتب تعد الأكثر من نوعها والأولى في تاريخ الرئاسة والوكالة؛ حيث تصل إلى قرابة ألف موظف مُرقى.
وأكد الرئيس العام أن الترقيات الشاملة الأولى في تاريخ الرئاسة تجسد اهتمام القيادة الرشيدة بكل العاملين في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وتحفيزهم؛ لتحقيق أعلى معايير التطوير والجودة في منظومة الخدمات كافة.
وقال "السديس": إن منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة الذين حصلوا على الترقيات أثبتوا جدارتهم بكل امتياز واقتدار؛ لتقديم أفضل وأرقى الخدمات في منظومة الحرمين الشريفين مواكبة للرؤية المباركة 2030 والمواءمة مع أهداف الرئاسة في تحقيق التميز التشغيلي، والتكامل والريادة في التميز في منظومة الأعمال والخدمات في الحرمين الشريفين وفق أحدث المعايير العالمية.
وقدّم الرئيس العام تهنئته لجميع منسوبي ومنسوبات الرئاسة والذين تم ترقيتهم، متمنيًا لهم النجاح والتوفيق، ومزيدًا من التألق وتعظيم والجودة والريادة والإبداع والتميز المؤسسي في أدائهم.
ورفع "السديس" شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين يحفظهما الله؛ لجهودهما المتواصلة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، سائلًا المولى أن يجعل أعمالهم الخيّرة في موازين حسناتهم.
وأشار إلى أن الرئاسة العامة تسابق الزمن لتعظيم التميز والريادة في مجال التحولات الرقمية والخدمات المقدمة للقاصدين، وفق أعلى معايير الجودة، وبما يعكس الصورة المشرفة للمملكة في خدمة الزائرين؛ ليؤدوا عباداتهم بكل يسر وسهولة.