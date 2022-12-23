ترقيات تاريخية.. "السديس" يزفّ البشرى لـ1000 موظف بـ"شؤون الحرمين"

وقال "السديس": إن منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة الذين حصلوا على الترقيات أثبتوا جدارتهم بكل امتياز واقتدار؛ لتقديم أفضل وأرقى الخدمات في منظومة الحرمين الشريفين مواكبة للرؤية المباركة 2030 والمواءمة مع أهداف الرئاسة في تحقيق التميز التشغيلي، والتكامل والريادة في التميز في منظومة الأعمال والخدمات في الحرمين الشريفين وفق أحدث المعايير العالمية.