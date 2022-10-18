أمير الشرقية يدشن حملة "عليكم بسنتي" في مجلسه الأسبوعي

وأردف: هدي رسولنا الكريم فيه كل الخير للبشرية، ونحن في هذه البلاد متمسكون بالسيرة العطرة والسنة المباركة وكل ما فيها يخدم الإنسان والمكان، والجميع يعلم أنه كان صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين شخص وآخر بل بالعكس كان يعطي كل ذي حق حقه، وكان يوصي قائدي الفتوحات، ومن ينشرون رسالة الإسلام باللين والمخاطبة بالحسنى والكلام اللين الذي يصل إلى القلب والبعد عن الغلظة وتحبيب الناس في الدين الإسلامي وإيصال الرسالة التي هي رسالة رب العالمين، وكانت مكارم الأخلاق هي السيرة العطرة لرسولنا الكريم عليه أفضل الصلوات والتسليم.