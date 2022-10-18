أمير الشرقية يدشن حملة "عليكم بسنتي" في مجلسه الأسبوعي

أكد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أن هذه البلاد منذ تأسيسيها إلى هذا العهد الزاهر بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ حريصة على الالتزام بديننا الإسلامي والسنة النبوية، وعلى شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
جاء ذلك خلال استضافته أعيان ووجهاء ومسؤولي الدوائر الحكومية بالمنطقة الشرقية في "مجلس الإثنينية " الأسبوعي مساء أمس الاثنين، وفرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية بمناسبة إطلاقها لحملة "عليكم بسنتي".
وقال أمير المنطقة: "شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نص عليها كتاب الله الكريم، ويُعمل بها في هذه البلاد الطاهرة في كل مناحي الحياة وبرعاية كاملة من سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وحظيت بالرعاية والعناية منذ تأسيس هذه الدولة وكل ما فيه خير للبلاد والعباد سيكون محل رعاية واهتمام وتطوير من قيادتنا الحكيمة.
وأضاف: "يسرني اليوم تدشين النسخة العاشرة من حملة (عليكم بسنتي) التي تنظمها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، والتي تهدف لنشر سنة رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، والتي تذكر كل مسلم بالفضيلة والتسامح التي كان عليها نبينا الكريم، وتذكرنا بكل ما غرسه في الصحابة الكرام رضوان الله عليهم والمسلمين عامة حتى ترك الجميع على المحجة البيضاء".
وأردف: هدي رسولنا الكريم فيه كل الخير للبشرية، ونحن في هذه البلاد متمسكون بالسيرة العطرة والسنة المباركة وكل ما فيها يخدم الإنسان والمكان، والجميع يعلم أنه كان صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين شخص وآخر بل بالعكس كان يعطي كل ذي حق حقه، وكان يوصي قائدي الفتوحات، ومن ينشرون رسالة الإسلام باللين والمخاطبة بالحسنى والكلام اللين الذي يصل إلى القلب والبعد عن الغلظة وتحبيب الناس في الدين الإسلامي وإيصال الرسالة التي هي رسالة رب العالمين، وكانت مكارم الأخلاق هي السيرة العطرة لرسولنا الكريم عليه أفضل الصلوات والتسليم.
من ناحيته، قال مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي: فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية يشهد نقلة كبيرة من ناحية التطوير بكافة أشكاله وعلى جميع الأصعدة، بفضل الله تعالى ثم بفضل ما يلقاه من دعم من أمير المنطقة الشرقية ونائبه والتوجيهات المباشرة والمتابعة اللحظية لأعمال الفرع ومهامه، مما أثمر عن تفعيل سلسلة الحملات التوعوية والوقائية والفكرية التي أطلقها أمير المنطقة الشرقية في هذه المنطقة المباركة والتي استُخدمت فيها مختلف الوسائل التوعوية لاسيما التقنية الذكية، واستثمار الشراكات مع الجهات الحكومية وغير الحكومية في سبيل إيصال رسائل تلك الحملات وتحقيق أهدافها.
وأضاف: من الحملات المباركة التي نفذها الفرع (حملة الصلاة نور، وحملة الخوارج شرار الخلق، وحملة رب اجعل هذا البلد آمنًا، وحملة مكارم الأخلاق، وحملة إن الله لا يصلح عمل المفسدين، وحملة اعتزاز، وحملة حق الله).
وأردف "الثبيتي": في هذا المساء وبناءً على توجيهكم الكريم؛ يتشرف فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية بتدشين سموكم لإطلاق الحملة التوعوية "عليكم بسنتي" في المنطقة الشرقية ومحافظاتها ومراكزها بيدٍ مباركة ورعاية كريمة من لدنكم، والتي تهدف إلى تعزيز أثر السنة النبوية المطهرة في نفوس المجتمع، وإيضاح سبل التمسك والاعتصام بها، وإظهار جهود المملكة العربية السعودية في تمسكها بالسنة النبوية والعناية بها، وذلك عبر وسائل توعوية متنوعة ومواد إعلامية مقروءة ومرئية ومسموعة.
وقد حضر المجلس وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين وأعيان ووجهاء المنطقة.