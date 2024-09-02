"تجمع الشرقية الصحي" يجري عملية زراعة لأحدث جهاز "حفز عصبي"

تمكن فريق طبي سعودي في وحدة اضطرابات التبول بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، من تحقيق إنجاز طبي متميز بإجراء عملية زراعة لأحدث جهاز "حفز عصبي" لمواطنة بالعقد السادس، تعدّ الأولى من نوعها في الشرق الأوسط.
وقال استشاري جراحة المسالك البولية العصبية والنسائية وجراحات ترميم الحوض الدكتور نادر الدوسري: إن العملية أجريت لمريضة كانت تعاني من اضطرابات بولية مزمنة نتيجة إصابتها بالتصلب المتعدد.
وأضاف "الدوسري": تمت زراعة الجيل الأحدث عالميًا من جهاز الحفز العصبي العجزي المسمى بـ (InterStim X)، والذي يعد أول جهاز من نوعه يزرع في الشرق الأوسط. واستغرقت العملية ما يقارب الساعة وتكللت بالنجاح، وغادرت المريضة المستشفى في نفس اليوم، لكونها من جراحات اليوم الواحد.
كما أشار الدكتور نادر الدوسري، إلى أن هذا الجهاز يتميز باحتوائه على أحدث جيل من تقنيات بطاريات أيونات الليثيوم، والذي يعطي بطارية الجهاز استهلاكًا منخفضًا جدًا للطاقة وعمرًا افتراضيًا يقدر بـ15 عامًا، دون الحاجة لأي شحن مقارنة بالجيل السابق، الذي يدوم خمسة أعوام أو أكثر بقليل؛ ما يعني إضافة كبيرة لجودة حياة المريض.
وتابع: لن يكون المريض بحاجة لإجراء عملية استبدال البطارية إلا مرة واحدة كل 15 عامًا، مقارنة باستبدالها كل خمسة أعوام، للجيل السابق، ومن ثم يخفض التكاليف على المدى الطويل.
ولفت إلى أن التحفيز العصبي العجزي (Sacral Neuromodulation)، يُعدّ من العلاجات المعتبرة والمعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية لعلاج اضطرابات المثانة المفرطة النشاط والاحتباس البولي غير الانسدادي والسلس البولي الإلحاحي والمثانة العصبية وسلس البراز.
وقال: يتم ذلك عن طريق زراعة جهاز تحفيز صغير في جسم المريض ويعمل عن طريق إرسال نبضات كهربائية ضئيلة بشكل دائم للعصب العجزي (Sacral nerve) في أسفل الظهر والمغذي للمثانة البولية والقولون؛ ما يؤدي إلى انتظام وتحسين وظيفة المثانة البولية والأمعاء.
وتعليقًا على هذا الإنجاز، صرح رئيس الفريق الجراحي ورئيس ومؤسس وحدة اضطرابات التبول بقسم المسالك البولية الدكتور رياض الموسى، بأن هذا يعد استمرارًا لسلسلة الإنجازات التي حققها الفريق؛ حيث تعد الوحدة من أكبر الوحدات المرجعية في هذا المجال على مستوى الشرق الأوسط.
وأضاف: سبق هذه العملية إجراء العديد من الجراحات المميزة، ومنها زراعة أول وأصغر جهاز حفز عصبي قابل للشحن لطفلة تعاني من اضطرابات التبول وزراعة أصغر جهاز حفز عصبي للكبار قابل للشحن للكبار لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط وآسيا قبل ثلاث سنوات.
وأكد التزام الفريق بتقديم أعلى مستوى من العناية الطبية والأحدث في علاج اضطرابات التبول والمثانة العصبية، الذي على إثره تم اعتماد برنامج الزمالة السعودية في أعصاب المسالك البولية كأول برنامج من نوعه في المملكة في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام وبإدارة الدكتور علي العباد، استشاري جراحة أعصاب المسالك البولية.
كما قدّم شكره للدكتور نادر الدوسري، والفريق الطبي المشارك برئاسة استشاري جراحة أعصاب المسالك البولية الدكتور علي العباد، والفريق المساعد: زميل التخصص الدقيق في جراحة أعصاب المسالك البولية الدكتور محمد العمودي، وطاقم التخدير بقيادة الدكتور إشفاق كتابا، والطاقم التمريضي.