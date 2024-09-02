"تجمع الشرقية الصحي" يجري عملية زراعة لأحدث جهاز "حفز عصبي"

كما أشار الدكتور نادر الدوسري، إلى أن هذا الجهاز يتميز باحتوائه على أحدث جيل من تقنيات بطاريات أيونات الليثيوم، والذي يعطي بطارية الجهاز استهلاكًا منخفضًا جدًا للطاقة وعمرًا افتراضيًا يقدر بـ15 عامًا، دون الحاجة لأي شحن مقارنة بالجيل السابق، الذي يدوم خمسة أعوام أو أكثر بقليل؛ ما يعني إضافة كبيرة لجودة حياة المريض.