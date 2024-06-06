"الأرصاد" ينبه 9 مناطق: موجة حارة ورياح شديدة وأمطار خفيفة مع تدنٍ في الرؤية

وفي التفاصيل، نبه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والأفلاج والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الجمعة، فيما تشهد المنطقة موجة حارة على أغلب المحافظات حتى الساعة الـ 17 من مساء الجمعة.