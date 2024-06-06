"الأرصاد" ينبه 9 مناطق: موجة حارة ورياح شديدة وأمطار خفيفة مع تدنٍ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والقصيم وحائل وتبوك والباحة وعسير والشرقية.
وفي التفاصيل، نبه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والأفلاج والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الجمعة، فيما تشهد المنطقة موجة حارة على أغلب المحافظات حتى الساعة الـ 17 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أيضًا رياحًا شديدة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة العلا وخيبر والحناكية والمهد ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الجمعة، فيما تشهد المنطقة موجة حارة على العلا والعيص والمدينة المنورة وبدر وينبع النخل، حتى الساعة الـ 17 من مساء الجمعة.
وكذلك تشهد منطقة حائل رياحًا شديدة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والغزالة وسميراء، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الجمعة، فيما تشهد المنطقة موجة حارة حتى الساعة الـ 17 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة تبوك رياحًا شديدة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة المعظم وتبوك وتيماء، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الجمعة.
كما تشهد منطقة مكة المكرمة رياحًا شديدة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الجمعة، فيما تشهد المنطقة أمطارًا خفيفة على أضم وميسان والطائف حتى الساعة الـ 23 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية وصواعق رعدية ، وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية وصواعق رعدية، وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة خميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الجمعة.
وكذلك تشهد المنطقة الشرقية موجة حارة وارتفاع درجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية، وتشمل الحالة الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد بقيق والخفجي والنعيرية وقرية العليا وحفر الباطن، وتستمر حتى الساعة الـ 17 من مساء الجمعة.