صباح مُبهج في شقراء.. أمطار متفرقة وأجواء معتدلة وغيوم مبشرة

هطلت، صباح اليوم، أمطار على محافظة شقراء ومراكزها؛ جاءت بين متوسطة وخفيفة؛ حيث تَشكلت السحب منذ ساعات الفجر الأولى وما زالت السماء ملبدة بالغيوم.
وابتهج الأهالي والمتنزهون بالأجواء المعتدلة التي أسرت القلوب؛ حيث أسالت الأمطار الشوارع، ولبّدت الأرض، وأدخلت الفرح والسرور على الجميع.
ورصدت عدسة "سبق" تلك الأجواء الماطرة في مدينة شقراء وشوارعها.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار متفرقة على المنطقة الوسطى وعدد من المناطق الأخرى.