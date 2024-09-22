"جودة الحياة" يحتفي باليوم الوطني 94 في الأحساء وحائل.. تعرف على الفعاليات

وتتضمّن الفعاليات التي تنطلق في الرابعة عصرًا في متنزه الأمير سعود بن عبدالمحسن بمدينة حائل، وتمام الخامسة مساءً في متنزه الملك عبدالله البيئي بمدينة الهفوف في محافظة الأحساء، بمجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية، تشمل الفلكلور الشعبي والعرضة السعودية، إضافة إلى أركان مخصصة لعرض الأزياء والألعاب الشعبية والحرف التقليدية التي تعكس تنوع تراث المملكة العريق، كما تشمل مساحات للأطفال للاستمتاع بالأنشطة المتنوعة، بالإضافة إلى أقسام للأطعمة والمشروبات الشعبية التي تحتفي بتنوع المأكولات التقليدية في المملكة.