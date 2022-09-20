"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: أمطار وسُحب رعدية ورياح مع تدنٍّ في الرؤية

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة الجوف أنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع في الأمواج. وتشمل الحالة القريات، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.