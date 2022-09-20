"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: أمطار وسُحب رعدية ورياح مع تدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الباحة والرياض وعسير وجازان والجوف والحدود الشمالية والشرقية.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة الجوف أنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع في الأمواج. وتشمل الحالة القريات، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.
ونبَّه المركز منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع في الأمواج. وتشمل الحالة طريف، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.
وتشهد المنطقة الشرقية أيضًا ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع في الأمواج. وتشمل الحالة الأحساء والبطحاء والعبيلة وبقيق وحرض وخريص وسلوى والجبيل والخبر والخفجي والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.
ونبه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا رعدية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدرب والفطيحة وبيش والحرث والدائر والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، فيما تشهد المنطقة أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على أبو عريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وصبيا وضمد وجازان وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الأربعاء.
وتشهد منطقة عسير رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الأربعاء.
ونبَّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدوادمي والرين والقويعية وعفيف ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الأربعاء.
وتشهد منطقة الباحة أمطارًا رعدية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة المخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ05.00 من صباح الأربعاء.