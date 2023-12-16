مستشفى "فيموت" يستعرض التميُّز في الرعاية الصحية التخصصية بمعرض تايلاند الضخم 2023

ومن جانبه، قال الدكتور سوفانيش تريامشانتشوتشاي، الرئيس التنفيذي لمستشفى "فيموت": "مستشفى فيموت هو مجموعة مستشفيات دولية من الدرجة الثالثة، تضم ما يقارب 400 متخصص وأستاذ، يقدمون حلولا ًشاملة في الطب الوقائي للرعاية الطبية المعقدة بأعلى معدل نجاح، وفقًا لمعايير الجودة الدولية. ونحن متفهمون احتياجات المرضى العرب، بما في ذلك أفراد أسرهم؛ ولهذا السبب أوجد مركزنا الطبي العربي فريقًا متحدثًا باللغة العربية متاحًا دائمًا حسب الحاجة".