مستشفى "فيموت" يستعرض التميُّز في الرعاية الصحية التخصصية بمعرض تايلاند الضخم 2023

شارك مستشفى "فيموت (Vimut)" بجناح يوم أمس في معرض تايلاند الضخم 2023، الذي أقيم في مركز ذي أرينا الرياض للمعارض والفعاليات.
وقد استعرضت مؤسسة الرعاية الصحية الثلاثية التخصصية، التي يقع مقرها الرئيسي في بانكوك، خلال هذه المناسبة المرموقة، خدمات الرعاية الصحية الشاملة التي تقدمها، وتوجهات الرعاية المبتكرة التي تتبعها.
ويُعرف مستشفى "فيموت (Vimut)" باعتماده أحدث التقنيات، وبه 238 سريرًا، ويعمل به فريق يضم أكثر من 400 من المتخصصين على أعلى المستويات، من بينهم أساتذة جامعيون، واستشاريون مرموقون، يعملون جميعًا بتفانٍ لتقديم العلاج الشامل والرعاية التي تركز على المريض.
وهذا المزيج المتميز من الخبرات الفريدة والمرافق المتقدمة، واعتماد أعلى المعايير الدولية، يمكِّن المستشفى من تحقيق معدل نجاح مرتفع ودائم في العمليات الجراحية، مع خفض معدلات العدوى إلى الصفر.
وفضلاً عن خدماته العامة يتميز مستشفى "فيموت (Vimut)" بأقسامه التخصصية، ولاسيما في طب الجهاز الهضمي وأمراض الكبد، والحلول الشاملة لرعاية مرضى السكري، بما في ذلك مرضى القدم السكري (قادرون على إنقاذ أطرافك من البتر)، محققًا بذلك قفزات كبيرة في هذه المجالات الحرجة من مجالات الرعاية الصحية.
ويُعرف مستشفى "فيموت" بتميزه في رعاية السكري، مع تركيزه بصفة خاصة على القدم السكري. وفي إطار ذلك قدم المستشفى حلول الرعاية الشاملة التخصصية لمرضى السكري على يد فريق متعدد التخصصات من الاختصاصيين والممرضين المتخصصين في العناية بالجروح.
ويعد المستشفى -إضافة إلى ذلك- المقر الطبي الرئيسي لمجموعة مستشفى "فيموت"، كما أنه مركز متخصص تُحال إليه الحالات المصابة بأمراض الجهاز الهضمي والكبد.
ومن جانبه، قال الدكتور سوفانيش تريامشانتشوتشاي، الرئيس التنفيذي لمستشفى "فيموت": "مستشفى فيموت هو مجموعة مستشفيات دولية من الدرجة الثالثة، تضم ما يقارب 400 متخصص وأستاذ، يقدمون حلولا ًشاملة في الطب الوقائي للرعاية الطبية المعقدة بأعلى معدل نجاح، وفقًا لمعايير الجودة الدولية. ونحن متفهمون احتياجات المرضى العرب، بما في ذلك أفراد أسرهم؛ ولهذا السبب أوجد مركزنا الطبي العربي فريقًا متحدثًا باللغة العربية متاحًا دائمًا حسب الحاجة".
وفي مساء 15 ديسمبر 2023م استضاف مستشفى "فيموت" حدثًا إعلاميًّا في معرض تايلاند الضخم بالرياض من الساعة الـ5:00 إلى الـ6:15 مساء. وقد شارك في هذه المناسبة الإعلامية متحدثون مرموقون، من بينهم ممثلون لوزارة الصحة السعودية والسفارة التايلاندية في السعودية، إضافة إلى نائب الرئيس التنفيذي لمستشفى "فيموت" الدكتور سوفانيش تريامشانتشوتشاي.
وقد تعرَّف الحضور على الخدمات الفريدة متعددة التخصصات التي يقدمها المستشفى، وما يقدمه كذلك من رعاية صحية شاملة، ولاسيما للمسافرين لأغراض العلاج؛ إذ يقدم مركز "فيموت" للخدمات الدولية خدمات متكاملة لدعم المسافرين، خاصة المتحدثين منهم باللغة العربية، بدءًا من خدمات ما قبل الوصول، وانتهاء بخدمات ما بعد الوصول.
ومن الفقرات البارزة التي اشتملت عليها المناسبة الإعلامية تقديم عرض مباشر لإجراء فحص صحي على أحد المرضى، تناوله الدكتور سوفانيش بالشرح والتفسير.. واختُتمت هذه المناسبة بفقرة أسئلة وأجوبة.
وقد دعا مستشفى "فيموت" الحاضرين طوال وقت إقامة المعرض لزيارة جناحه؛ لإجراء فحوصات صحية مجانية، والحصول على استشارات متخصصة، ومعرفة المزيد عن خدماته الحصرية.
ويفخر مستشفى "فيموت" بمساهمته في تعزيز التعاون التايلاندي-السعودي في قطاع الرعاية الصحية خلال معرض تايلاند الضخم 2023؛ إذ كانت الفعالية التي أقامها بمنزلة منصة للتعاون والتبادل الثقافي، اجتمع فيها ممثلون من البلدين؛ لمناقشة وتعزيز الإنجازات والتقدم في قطاع الرعاية الصحية.
وللمزيد من المعلومات حول مستشفى "فيموت" يُرجى زيارة https://www.vimut.com/en/home، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني: interservice@vimut.com، أو عبر الواتساب: +66-1031-4528.