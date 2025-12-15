هلال الباحة يرفع جاهزيته الكاملة للتعامل مع الأمطار والتقلبات الجوية

تهيب هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة برفع حالة الجاهزية والاستنفار الكامل لمواجهة الحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة خلال شهر ديسمبر، تطبيقًا لخطة الهيئة وقت الأمطار والسيول وتوفير جميع الإمكانيات.
وأكدت الهيئة على جاهزية النقاط وانطلاق الفرق الإسعافية، وتخصيص 22 فرقة إسعافية، بالإضافة إلى 5 فرق استجابة سريعة، إلى جانب الآليات في المنطقة، منها باص أحد للاستجابة لتعدد الإصابات، بهدف ضمان التدخل السريع وتقديم أفضل الخدمات الإسعافية للمستفيدين بكفاءة عالية.
وتهيب الهيئة بأهمية التقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، واتباع إجراءات السلامة خلال هطول الأمطار، مع ضرورة تجنب مجاري السيول ومناطق تجمع المياه، والالتزام بقواعد السلامة المرورية والتعليمات الصادرة من الدفاع المدني، مع ترك المجال مفتوحًا أمام الفرق الإسعافية لأداء مهامها بفعالية.
وأوضحت الهيئة أن رقم الطوارئ 997، وتطبيقات "أسعفني – توكلنا – أبشر" متاحة على مدار الساعة لخدمة المستفيدين في الحالات الطارئة، داعية الجميع إلى التواصل الفوري عند الحاجة.