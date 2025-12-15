هلال الباحة يرفع جاهزيته الكاملة للتعامل مع الأمطار والتقلبات الجوية

وأكدت الهيئة على جاهزية النقاط وانطلاق الفرق الإسعافية، وتخصيص 22 فرقة إسعافية، بالإضافة إلى 5 فرق استجابة سريعة، إلى جانب الآليات في المنطقة، منها باص أحد للاستجابة لتعدد الإصابات، بهدف ضمان التدخل السريع وتقديم أفضل الخدمات الإسعافية للمستفيدين بكفاءة عالية.