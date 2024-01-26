"الأرصاد" ينبه 9 مناطق: أمطار خفيفة ورياح شديدة وأتربة مثارة وضباب كثيف

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير والجوف والشمالية والشرقية وحائل وتبوك وجازان.
وتفصيلاً، نبه المركز منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد ضباباً كثيفاً مع انعدام في الرؤية، وتشمل الحالة العويقيلة ورفحاء، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحاً، فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة على طريف وعرعر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء السبت.
وتشهد المنطقة الشرقية ضباباً مع شبه انعدام في الرؤية، وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وقرية العليا، وضباب كثيف على حفر الباطن ويستمر حتى الساعة العاشرة صباحاً، فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة على حفر الباطن حتى الساعة الـ 18:00 من مساء السبت.
ونبه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطاراً خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية، وتشمل الحالة جازان وفرسان، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحاً.
وتشهد منطقة تبوك أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدن في الرؤية، وتشمل الحالة تبوك وتيماء، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء السبت، فيما تسقط أمطار خفيفة على البدع وتبوك حتى الساعة التاسعة صباحاً.
كما تشهد منطقة حائل رياحاً شديدة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء السبت.
ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحاً شديدة مع تدن في الرؤية، وتشمل العلا والعيص وخيبر والحناكية والمدينة المنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء السبت.
وتشهد منطقة الجوف أتربة مثارة مع رياح نشطة وشبه انعدام للرؤية، وتشمل الحالة القريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء السبت.
ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد رياحاً شديدة مع تدن في الرؤية، وتشمل البرك والقحمة، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء السبت.
وتشهد منطقة مكة المكرمة رياحاً شديدة مع تدن في الرؤية، وتشمل الشعيبة والليث والقنفذة وجدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء السبت.