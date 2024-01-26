"الأرصاد" ينبه 9 مناطق: أمطار خفيفة ورياح شديدة وأتربة مثارة وضباب كثيف

وتفصيلاً، نبه المركز منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد ضباباً كثيفاً مع انعدام في الرؤية، وتشمل الحالة العويقيلة ورفحاء، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحاً، فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة على طريف وعرعر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء السبت.