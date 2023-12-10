33 ْمئوية.. مكة المكرّمة تسجّل أعلى حرارة بالمملكة اليوم والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مكة المكرّمة أعلى درجة حرارة 33 ْمئوية، فيما سجّلت السودة 5 ْ درجات فقط.