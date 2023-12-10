33 ْمئوية.. مكة المكرّمة تسجّل أعلى حرارة بالمملكة اليوم والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مكة المكرّمة أعلى درجة حرارة 33 ْمئوية، فيما سجّلت السودة 5 ْ درجات فقط.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في جدة وجازان 32 ْدرجة، والقنفذة 31 ْمئوية وينبع 30 ْمئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 5 درجات، وطريف والقريات بـ 8 مئوية، تليها أبها ونجران 9 ْمئوية وتبوك وعرعر وسكاكا 10 درجات.
وسجلت الدمام وأبها والباحة وعرعر وسكاكا وطريف والطائف وينبع والقريات والسودة أعلى نسبة رطوبة 90%.