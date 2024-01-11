"رعاية الطبية" توقّع اتفاقيات رائدة مع عدة شركات لخدمة الحجاج والمعتمرين

في إطار السعي الدؤوب لتعزيز التعاون مع مختلف الجهات العاملة في مجال الحج والعمرة، قام مركز رعاية الطبية - الحرم التابع للشركة الوطنية للرعاية الطبية، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، بتوقيع اتفاقيات تعاون مع عدة شركات في معرض ومؤتمر خدمات الحج والعمرة.
وتم توقيع اتفاقيات التعاون مع كل من: شركة مناسك المشاعر، شركة رفاد، شركة الرافدة، وفندق فور بوينت من شيراتون مكة.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون بين رعاية الطبية - الحرم ومختلف الجهات العاملة في مجال الحج والعمرة، وتوفير خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة للضيوف والزائرين والحجاج والمعتمرين.
وقال المهندس إبراهيم الخليفي، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات بالشركة: "من أهدافنا في رعاية الطبية خدمة الحجاج والمعتمرين، واليوم نخطو أولى خطواتنا التي ستسهم في تعزيز قدراتنا على تقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة للضيوف والحجاج والمعتمرين".
وفيما أضاف الدكتور وائل نبيل عيد، المدير الطبي لرعاية الطبية - الحرم: "نلتزم في مركز رعاية الطبية - الحرم بتقديم أفضل الخدمات الصحية للمجتمع، بما في ذلك ضيوف بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين، وذلك من خلال موقع الموقع الاستراتيجي المطل على المسجد الحرام، واستقطاب أفضل الكوادر الطبية المؤهلة بأعلى الشهادات المهنية مزودين بأحدث التقنيات الطبية في العديد من الأقسام منها الطوارئ والأشعة والمختبر والصيدلية.
ويتسع المركز لأكثر من 60 سريراً لضمان تلبية احتياجات واستفسارات زوارنا بأعلى مستوى من الجودة والاحترافية، كما نؤمن أن هذه الاتفاقيات ستسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، وتحقيق رسالتنا وهي تحسين صحة المجتمع من خلال السعي وراء التميز".