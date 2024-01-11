"رعاية الطبية" توقّع اتفاقيات رائدة مع عدة شركات لخدمة الحجاج والمعتمرين

وفيما أضاف الدكتور وائل نبيل عيد، المدير الطبي لرعاية الطبية - الحرم: "نلتزم في مركز رعاية الطبية - الحرم بتقديم أفضل الخدمات الصحية للمجتمع، بما في ذلك ضيوف بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين، وذلك من خلال موقع الموقع الاستراتيجي المطل على المسجد الحرام، واستقطاب أفضل الكوادر الطبية المؤهلة بأعلى الشهادات المهنية مزودين بأحدث التقنيات الطبية في العديد من الأقسام منها الطوارئ والأشعة والمختبر والصيدلية.