أمير تبوك يرعى حفل تسليم 359 أسرة لوحداتها السكنية ويدشن الحديقة المركزية بالمنطقة

وفي الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة، ألقى وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان كلمة قال فيها: "لقد حظيت منطقة تبوك بسلسلة من مشروعات الخير والنماء في مختلف القطاعات، ومنها الخدمات المتعلقة بالقطاعين البلدي والإسكان، ومشروعات الأراضي المجانية، والبناء الذاتي، وأحد تلك المشروعات إنجاز مشروع إسكان " تبوك 1" الذي يحتوي على 901 فيلا سكنية وعدد من المرافق الحكومية والاستثمارية، إضافة إلى مشروع "تبوك فالي"، الذي أتى امتدادًا لعدد من المشروعات والمخططات التي تشهدها المنطقة لتوفير أكثر من 6 آلاف خيار سكني لمستفيدي برنامج "سكني "واستعرض الوزير الحقيل عددًا من المشروعات التنموية والإسكانية التي تنفذها الوزارة بمنطقة تبوك خدمةً للأهالي، ومنها مشروع الفلل السكنية الجاهزة بمحافظة أملج التي بلغ إجمالي تكلفتها 305 ملايين ريال شاملة لأعمال البنية التحتية وبمساحة إجمالية بلغت 800,000 متر مربع، وتحتوي على عدة مرافق ما بين مدارس ومساجد ومواقع استثمارية و359 فيلا سكنية، بمساحة 245م 2 للفيلا الواحدة.