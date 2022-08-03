"الصحة": تسجيل 207 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 304 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 3 أغسطس 2022، تسجيل 207 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 810394 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 304 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 796406 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" عدم تسجيل حالات وفاة، ليستقر الإجمالي عند 9255 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 124 حالة.
ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجّلت الرياض 52 حالة إصابة جديدة، وجدة 37 حالة، والدمام 19 حالة، و9 حالات في الطائف، و8 في المدينة المنوّرة، و7 حالات جديدة في مكة المكرّمة.
وتَصدّرت الرياض حالات التعافي الجديدة بواقع 84 حالة، و56 حالة في جدة، و27 حالة في الدمام، و12 حالة في مكة المكرّمة، و13 في المدينة المنوّرة، و8 حالات في بريدة.
وأكّدت "الصحة" أنه تم إجراء 9185 فحصًا جديدًا.