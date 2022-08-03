"الصحة": تسجيل 207 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 304 خلال الـ24 ساعة الماضية

وتَصدّرت الرياض حالات التعافي الجديدة بواقع 84 حالة، و56 حالة في جدة، و27 حالة في الدمام، و12 حالة في مكة المكرّمة، و13 في المدينة المنوّرة، و8 حالات في بريدة.