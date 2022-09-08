الغامدي: الوزارة تدعم مزارعي بني مالك لتحسين القطاع الريفي ورفع مستوى المعيشة وزيادة الكفاءة والإنتاجية

وإن من الميز النسبية في المحافظة، المحاصيل البعلية من الحبوب الزراعية، حيث إن عدد المزارعين المسجلين العام الماضي 1443 هجرية ما يقارب 111 مزارعًا، بواقع 595 ألف متر مربع، حيث وصل كمية ما تم إنتاجه ما مجموعه 79 ألف كيلوجرام من القمح، ونحو 14 ألف كيلو جرام من الشعير البلدي ، و3 آلاف كيلوجرام من الحبوب الأخرى وهي تُدعم من برنامج ريف لمن تنطبق عليهم الشروط .