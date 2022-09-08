الغامدي: الوزارة تدعم مزارعي بني مالك لتحسين القطاع الريفي ورفع مستوى المعيشة وزيادة الكفاءة والإنتاجية

أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جارالله الغامدي، أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تعمل على تطوير برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة في منطقة مكة المكرمة، وذلك باستغلال واستثمار الفرص والموارد المتاحة، إضافة إلى الاستفادة من الميز النسبية في المناطق المختلفة حسب الموارد الطبيعية والإمكانات الزراعية وعدد السكان.
وأكد أن وحدة الوزارة في بني مالك الواقعة في جنوب محافظة الطائف، تسعى إلى تقديم البرامج التي تنفذها الوزارة عبر برامج الدعم المقدمة للمزارعين ومربي الماشية لتحقيق كفاءة أكبر للأنشطة الزراعية المشمولة بالدعم وفق استراتيجيات وطنية، والعمل على أن تصل لكل المستفيدين والمستحقين لها في المنطقة، حيث يهدف البرنامج إلى تحسين القطاع الزراعي الريفي، ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين، وزيادة الكفاءة والإنتاجية، وتحسين نمط الحياة.
كما تقدم الوزارة برامج تطويرية للمزارعين المسجلين بعد مراجعة طلبات المستفيدين من القطاعات المختلفة التي يستهدفها البرنامج، ليتم بعد ذلك تقديم الدعم المادي المباشر عبر بوابة "ريف" الإلكترونية ليُسهم في تنمية أنشطتهم الزراعية.
وبيّن الغامدي أن الوزارة وفّرت تطبيق "مرشدك الزراعي" الذي يهدف إلى تسهيل وصول المزارعين بجميع مناطق المملكة لحل ما قد يواجههم من عقبات بكل يسر، من خلال الوسيلة المناسبة، عن طريق الكتابة النصية أو الاتصال المباشر المرئي بالمختصين للإجابة عن استفساراتهم، وبما يضمن سهولة التواصل والحصول على الخدمات وسرعة إنجازها عبر تمكين المزارع من التواصل مع الخبراء والمرشدين الزراعيين.
وأشار إلى أنه من أجل زراعة ناجحة وللوصول إلى تحقيق الأمن الغذائي ينفذ المختصون بالإرشاد الزراعي بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة والمكاتب التابعة له جولات إرشادية دورية.
وأضاف أن الوزارة تدعم تسويق المنتجات عبر المهرجانات الزراعية وعبر الجمعيات التعاونية الزراعية في المساهمة بتحقيق أهداف التنمية الشاملة، وأن هناك حملة "جاء وقتها" تستهدف التعريف بالأنواع المتعددة للفاكهة المحلية وأوقات وفرتها في المواسم المختلفة على مدار العام؛ لتحقق العديد من الأهداف التي تدخل ضمن سياسة الوزارة لتعزيز إنتاج واستخدام الناتج المحلي، ورفع معايير جودته وسلامته، ونشر المعرفة بالمنتجات الزراعية، وزيادة التوعية بالخيارات المتنوعة للفواكه الموسمية التي تنعم بها منطقة مكة المكرمة؛ فضلاً عن رفع كفاءة منظومة تسويق الفاكهة المنتجة محليًا في موسم إنتاجها لدعم المزارعين المحليين وزيادة نسبة عوائدهم المالية.
من جانب آخر قال مدير وحدة وزارة البيئة والمياه والزراعة بحداد بني مالك عبدالمحسن المالكي، إن مبادرة "تأهيل المدرجات الزراعية وتقنيات حصاد مياه الأمطار، التي تعمل عليها وزارة البيئة والمياه والزراعة في المحافظة والتي تهدف إلى تأهيل المدرجات الزراعية بطريقة توازي رفع كفاءة استخدام المياه في الأغراض الزراعية، والاعتماد على مصادر متجددة تُسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية وزيادة إنتاجية المحاصيل الإستراتيجية"استفاد منها أكثر من 39 مزارعًا في البرنامج الأول ، و52 مزارعًا في البرنامج الثاني وفق خطط معدة من قِبل الوزارة .
وأوضح أن المبادرة تعتمد على أربعة محاور أساسية هي استصلاح المدرجات الزراعية وتأهيلها، وتطبيق تقنيات حصاد مياه الأمطار ونظم الري الحديثة، وتطوير الزراعة المحصولية، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
مشيرًا إلى أن الوزارة تقدم الدعم للمزارعين العضويين على المساحات المستغلة زراعيًا بجميع أنواع الزراعات ولجميع المزارعين العضويين ومن تحت التحول العضوي، حيث يعد أسلوب الزراعة بالمدرجات الزراعية أحد أهم أساليب الزراعة التي ستساعد المزارعين في التحول من الزراعة التقليدية للزراعة العضوية، وذلك لتوفر المصادر الطبيعية النباتية والحيوانية" وأوضح أن عدد المزارع تحت التحول العضوي يبلغ أكثر من 10 مزارع .
وتمتاز بني مالك بتنوع المحاصيل والمزروعات الورقية والخضار والفواكه الموسمية والحبوب بمختلف أصنافها وأنواعها ذات الجودة والقيمة الغذائية العالية، حيث تشتهر بالعديد من المنتجات الزراعية، مثل اللوز البجلي والذرة والعديد من أنواع الحبوب، والفواكه كالرمان والعنب والخوخ والمشمش والتين (الحماط) والتين الشوكي (البرشومي). وتشتهر أيضًا بإنتاج العسل والسمن"وأكد أن الميز النسبية لبني مالك تم إضافتها إلى منصة ريف لدعمهم .
وإن من الميز النسبية في المحافظة، المحاصيل البعلية من الحبوب الزراعية، حيث إن عدد المزارعين المسجلين العام الماضي 1443 هجرية ما يقارب 111 مزارعًا، بواقع 595 ألف متر مربع، حيث وصل كمية ما تم إنتاجه ما مجموعه 79 ألف كيلوجرام من القمح، ونحو 14 ألف كيلو جرام من الشعير البلدي ، و3 آلاف كيلوجرام من الحبوب الأخرى وهي تُدعم من برنامج ريف لمن تنطبق عليهم الشروط .
أما عن أشجار الفاكهة المنتجة فإن عدد المزارعين المسجلين ما يقارب الـ 2343 مزارعًا ويوجد لديهم أكثر من 18 ألف شجرة لوز، وقرابة الـ 10 آلاف شجرة رمان ، ونحو2600 شجرة عنب ، و1100 شجرة خوخ، و4300 شجرة من الفاكهة المتنوعة وهي الأخرى مدعومة من برنامج ريف لمن تنطبق عليهم الشروط، وجارٍ توطين ما يقارب من 15000 شجرة فستق، وعدد المستفيدين في بني مالك من دعم برنامج ريف لمربي الماشية لمن تنطبق عليهم الشروط أكثر من 800 مربٍ .
وبيّن المالكي أن صندوق التنمية الزراعية يُسهم في تقديم القروض الزراعية للمزارعين والمشروعات الزراعية لمن ليس لديهم صكوك تملك على تلك الأراضي وفق نماذج مخصصة ومدروسة من الصندوق لتسهيل عملية الإقراض على المزارع بالتعاون مع بعض الدوائر الحكومية وذلك للإسهام في تنمية القطاع الزراعي، ولرفع كفاءة الإنتاجية وسعيًا لتحقيق الاستدامة في كل الأنشطة التي يمولها الصندوق.
وإن إحصائيات عدد المتقدمين حديثًا لصندوق التنمية الزراعية بطلب الإقراض خلال هذا العام أكثر من 6 مزارعين.
وتابع أن مياه الآبار السطحية التي تتغذى من مياه الأمطار تستغل بعمل الممرات والقنوات المائية والخزانات والمصائد لحفظ المياه أطول مدة ممكنة من تلك المياه، وأن الوزارة أقامت في بني مالك 3 سدود، وهي سدود غير مرخصة للشرب، وأن هناك دراسة مقترحة لكي يكون عدد السدود ببني مالك 10 سدود.
وإن بلاد بني مالك، تعد وجهة مهمة للسياحة الريفية، حيث تكتسي جبالها باللون الأخضر وتملأ الأشجار والنباتات مسطحاتها ومرتفعاتها في الشتاء. كما يوجد بها العديد من المواقع السياحية والمنتزهات، من أهمها جبل إبراهيم (بثرة) ويطلق عليه أيضًا اسم "الجبل الأبيض"، وكذلك منتزه غدير الجمل ومتنزهات كيد والأغوار ومنتزه المواريد، وجبل العصيدة وغيرها من المواقع". وأن هناك نماذج للسياحة الزراعية في منتجع اللوز البجلي، حيث يعد أحد الميز النسبية للمنطقة وأحد أشهر منتجاتها.