حادث دهس بـ"جوة العارضة" يكشف إنارة متعطّلة وأعمدة تالفة وطريقًا مظلمًا

كشف حادثُ دهس، بعد العيد، وقع على طريق قرى "الجوة" الرابط بين محافظتَي أحد المسارحة والعارضة شرق جازان، والذي يتبع لبلدية العارضة؛ تعطُّلَ الإنارة في الجزء الذي تمت إنارته، ووجودَ مسافات طويلة مظلمة بسبب توقف المشروع الذي كان من المفترض، وبحسب الأهالي، أن يشمل الطريق بالكامل من حي بطحان إلى أن يلتقي بآخر نقطة في قرية "الشكواني"، غير أنه تم الاكتفاء بجزء بسيط؛ الأمر الذي حوله إلى طريق تحفّه المخاطر.