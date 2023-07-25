لا لحوادث الغرق.. "قواعد سلامة الأطفال عند السباحة" تبرزها "سعود الطبية"

وبيّنت أن "قواعد السلامة عند السباحة التي يجب على الطفل معرفتها تشمل ألا يسبح وحده وألا يدفع أحداً أو يقفز أثناء السباحة وألا يغوص في الماء حتى يتأكد من عمقه، وأن يتأكد من عدم وجود أي مخاطر تحت الماء، وأن يعرف ما يجب فعله في حالة الطوارئ".