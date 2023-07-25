لا لحوادث الغرق.. "قواعد سلامة الأطفال عند السباحة" تبرزها "سعود الطبية"

قالت مدينة الملك سعود الطبية، إن مع حلول فصل الصيف تكثر ممارسة رياضة السباحة لدى فئات مختلفة من الأعمار، مما يستلزم الحرص ومراقبة الأطفال والتأكّد من توافر وسائل السلامة كافة.
وأوضحت "سعود الطبية" أنه لمنع حوادث غرق الأطفال يجب الحرص على مراقبة الأطفال قرب المسبح والتأكّد من توافر أدوات السباحة الآمنة للأطفال، وتعلم الطرق الصحيحة لإسعاف الطفل، والتأكّد من وجود عوازل تمنع وصول الطفل إلى المسبح.
وبيّنت أن "قواعد السلامة عند السباحة التي يجب على الطفل معرفتها تشمل ألا يسبح وحده وألا يدفع أحداً أو يقفز أثناء السباحة وألا يغوص في الماء حتى يتأكد من عمقه، وأن يتأكد من عدم وجود أي مخاطر تحت الماء، وأن يعرف ما يجب فعله في حالة الطوارئ".