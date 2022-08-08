مركز 937 يتلقى أكثر من 8 ملايين اتصال خلال النصف الأول لـ2022م

وبيّنت أن مركز الصحة 937 يواصل استكمال مسيرته في تقديم الخدمات الصحية والسعي نحو الريادة في خدمة العملاء بالمجال الصحي، وذلك عبر أنظمة متطورة تستهدف الوضوح والدقة في إبراز الخدمات الصحية ودعم المستفيدين على مدار الساعة من خلال الرقم المجاني 937 أو عبر منصة تويتر #الصحة_937 لاستقبال كافة الاستفسارات والملاحظات والاستشارات الطبية كما سخّر المركز جهوده عبر عدة قنوات مختلفة ما بين استفسارات عامة واستشارات طبية فورية من قبل كفاءات عالية تعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع عبر (الاتصال الهاتفي، قنوات التواصل الاجتماعي، البريد الإلكتروني، التطبيقات الإلكترونية، الدردشة الفورية في موقع الوزارة).