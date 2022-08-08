مركز 937 يتلقى أكثر من 8 ملايين اتصال خلال النصف الأول لـ2022م

تلقى مركز 937 "8794473 " اتصالاً، وذلك خلال النصف الأول للعام 2022م، منها "2515502 " اتصال للاستشارات الطبية.
وأكدت "الصحة" أن عدد البلاغات التي تم تصعيدها 354755 بلاغاً، فيما بلغت نسبة تقييم المستفيدين 86.33 %، حيث بلغ متوسط نسبة الرضا بعد إغلاق البلاغات %89.56.
وبيّنت أن مركز الصحة 937 يواصل استكمال مسيرته في تقديم الخدمات الصحية والسعي نحو الريادة في خدمة العملاء بالمجال الصحي، وذلك عبر أنظمة متطورة تستهدف الوضوح والدقة في إبراز الخدمات الصحية ودعم المستفيدين على مدار الساعة من خلال الرقم المجاني 937 أو عبر منصة تويتر #الصحة_937 لاستقبال كافة الاستفسارات والملاحظات والاستشارات الطبية كما سخّر المركز جهوده عبر عدة قنوات مختلفة ما بين استفسارات عامة واستشارات طبية فورية من قبل كفاءات عالية تعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع عبر (الاتصال الهاتفي، قنوات التواصل الاجتماعي، البريد الإلكتروني، التطبيقات الإلكترونية، الدردشة الفورية في موقع الوزارة).
وأوضحت "الصحة" أن المركز أعاد إطلاق خدمة (واتس آب) الصحة 937 الذي يتيح للمستخدمين إدارة كافة الخدمات الصحية عبر الدردشة الفورية من خلال الرقم 92005937 مما يُسهم في سهولة الحصول على الخدمات الصحية مثل: (شائع حالياً - أقرب مركز صحي - خدمة موعد - خدمات تطبيق صحتي - ذوي الإعاقة - لقاح فيروس كورونا)، بالإضافة إلى حساب SaudiMOH937@ في منصة تويتر كذلك متابعة الاستفسارات و الطلبات الواردة عبر البريد الإلكتروني 937@MOH.GOV.SA على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.