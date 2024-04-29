"السعودية للكهرباء": يُتوقع أن يكون لقرار إعادة هيكلة القطاع أثر مالي إيجابي على الإيرادات

قالت الشركة السعودية للكهرباء إنه من المتوقع أن يكون لقرار وزير الطاقة رئيس اللجنة الوزارية، الخاص بإعادة هيكلة قطاع الكهرباء والشركة، من خلال اعتماد العائد التنظيمي الموزون لتكلفة رأس المال على قاعدة الأصول المنظمة للشركة بنسبة 6.65% للفترة التنظيمية الحالية، التي تبدأ من عام 2024م حتى 2026م، مقارنةً بنسبة 6% للفترة التنظيمية السابقة من عام 2021م حتى 2023م، أثر مالي إيجابي على إيرادات الشركة خلال الفترة التنظيمية الحالية.