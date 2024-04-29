"السعودية للكهرباء": يُتوقع أن يكون لقرار إعادة هيكلة القطاع أثر مالي إيجابي على الإيرادات

قالت الشركة السعودية للكهرباء إنه من المتوقع أن يكون لقرار وزير الطاقة رئيس اللجنة الوزارية، الخاص بإعادة هيكلة قطاع الكهرباء والشركة، من خلال اعتماد العائد التنظيمي الموزون لتكلفة رأس المال على قاعدة الأصول المنظمة للشركة بنسبة 6.65% للفترة التنظيمية الحالية، التي تبدأ من عام 2024م حتى 2026م، مقارنةً بنسبة 6% للفترة التنظيمية السابقة من عام 2021م حتى 2023م، أثر مالي إيجابي على إيرادات الشركة خلال الفترة التنظيمية الحالية.
وأوضحت ان توقعها ذلك نظرًا لارتفاع معدل العائد التنظيمي عن الفترة السابقة، ونمو قاعدة الأصول المنظمة؛ وهو ما يدعم ويمكن الاستدامة المالية للشركة ونموها المستقبلي، وقدرتها على تقديم الخدمة الكهربائية بكفاءة وموثوقية عاليتَين.
وأشارت إلى أنه في إطار القرار المذكور أعلاه، واتفاقية أداة المضاربة الموقعة بين الشركة والحكومة ممثلة بوزارة المالية في تاريخ 15/11/2020م، التي يرتبط هامش الربح السنوي لها بالعائد التنظيمي الموزون لتكلفة رأس المال على قاعدة الأصول المنظمة، سيبلغ هامش الربح السنوي لأداة المضاربة خلال الفترة التنظيمية الحالية نسبة 5.15%.
وفي تصريح له حول اعتماد العائد التنظيمي الموزون لتكلفة رأس المال على قاعدة الأصول المنظمة للشركة، قال المهندس خالد بن حمد القنون، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء: "نعمل في ظل بيئة تنظيمية مرنة، تحفز تحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزز جودة وموثوقية الخدمة المقدمة للمشترك، وتؤدي إلى استثمارات فعالة، تدعم التنمية المستدامة لقطاع الكهرباء في المملكة، تماشيًا مع أهداف رؤية 2030".
وأضاف القنون: “لا شك أن تنفيذ خططنا الاستثمارية بالاستناد إلى أسس تنظيمية ومالية متينة، تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، يدعم الاستدامة المالية للسعودية للكهرباء، ويمكنها من مواكبة النمو الذي يشهده القطاع على الأصعدة كافة، بما في ذلك مزيج قدرات إنتاج الطاقة، وتحسين كفاءة الطاقة، وتطوير ونمو الشبكات الذكية والربط الدولي، ونمو أعداد المشتركين والطلب المتنامي على الخدمة الكهربائية".
وأردف: "نتطلع دائما إلى أن نكون شركاء استراتيجيين لتحقيق ذلك التقدم والازدهار في قطاع الكهرباء السعودي، بينما تواصل الشركة دورها الرائد كأكبر مُنتج وناقل وموزع للكهرباء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
وتابع: "بهذه المناسب أتقدم نيابة عن الشركة بخالص الشكر والامتنان العميقين لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، على الدعم الذي يلقاه قطاع الكهرباء في المملكة، كما أتقدم بالشكر لسمو وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان؛ لدعم ومساندة سموه لقطاع الكهرباء والشركة السعودية للكهرباء".