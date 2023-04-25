مواطن سوري وابنته عالقان في الخرطوم: تقطعت بنا السبُل والمملكة هي أملنا

نوّه مواطن سوري ستيني عبر "سبق" على الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لإجلاء مواطنيها ومواطني عدد من الدول من السودان، ونجاحها في إنقاذ المئات من لهيب النيران المستعرة والمتزايدة، مؤكدًا أن حكومة خادم الحرمين الشريفين نفّذت عدة إجلاءات تُعدّ ضمن الأنجح على مستوى العالم.
وقال لـ"سبق" المعلم السوري إبراهيم عرار: "المملكة حريصة على إجلاء جميع مواطنيها لسلامتهم، بل تعدّت ذلك لإنقاذ حياة مواطني عدة دول، وإخراجهم من نيران الحرب كما نرى، فجهودها المبذولة هي ما دفعتنا وزرعت الأمل بقلوبنا أن المملكة العربية السعودية لن تتركنا وستساعدنا كما عهدناها".
وأوضح: "بداية قصتنا عندما وصلت من مطار دمشق إلى الخرطوم برفقة ابنتي إيناس قبل 11 يومًا تحديدًا ليلة الجمعة 14 من الشهر الجاري؛ لإجراء مقابلة عمل، حيث تقدّمت على وظيفة تمريض، وقد كان من المقرر بقاؤنا لأسبوع واحد فقط، ولكن ومنذ وصولنا اندلعت حرب شرسة قصف وطيران واشتباكات، فأخرجتنا قوات التدخل السريع من الفنادق، وقُطع الماء والغذاء والكهرباء مع الحرارة العالية للأجواء".
وأضاف: "عمري 60 عامًا، ووضعي الصحي سيئ جدًا؛ نظرًا لأني مريض قلب وضغط، ولديّ 3 شبكات قلبية، وأُقيم في منزل صغير أنا وابنتي برفقة أسرة مكونة من 10 أشخاص، فيهم الأطفال والنساء والمرضى، ويطلب منا السماسرة لإخراجنا من الخرطوم إلى بورتسودان 500 دولار للشخص الواحد.
وختم: "المملكة العربية السعودية قبلة المسلمين ورمز الإنسانية هي صاحبة المواقف المشرفة والأيادي البيضاء في كل حدث، وقد أسهمت في إنقاذ المئات في هذه الأزمة، ونجحت نجاحًا عجزت عنه كبريات الدول؛ نناشدها إجلاءنا من هذا الموت الذي نشاهده في كل لحظة؛ فهي تغيث الملهوف، ولا ترد من قصد جنابها، حفظها الله وحفظ قيادتها وأمنها.