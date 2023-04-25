مواطن سوري وابنته عالقان في الخرطوم: تقطعت بنا السبُل والمملكة هي أملنا

وأوضح: "بداية قصتنا عندما وصلت من مطار دمشق إلى الخرطوم برفقة ابنتي إيناس قبل 11 يومًا تحديدًا ليلة الجمعة 14 من الشهر الجاري؛ لإجراء مقابلة عمل، حيث تقدّمت على وظيفة تمريض، وقد كان من المقرر بقاؤنا لأسبوع واحد فقط، ولكن ومنذ وصولنا اندلعت حرب شرسة قصف وطيران واشتباكات، فأخرجتنا قوات التدخل السريع من الفنادق، وقُطع الماء والغذاء والكهرباء مع الحرارة العالية للأجواء".