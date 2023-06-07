محليات

جائزة أمير حائل للأمن البيئي تعلن الفائزين في مساراتها الخمسة

"موقق" فازت بمسار المحافظات و"منتجع شرفا" بالقطاع الخاص
جائزة أمير حائل للأمن البيئي تعلن الفائزين في مساراتها الخمسة
خالد السليمي
خالد السليمي

اعلنت جائزة أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود، للأمن البيئي بمنطقة حائل، قبل قليل، الفائزين في مساراتها الخمسة.

وفاز بمسار المحافظات والمراكز محافظة موقق ومركز الودي ومركز فيد ومركز روض ابن هادي.

وفاز بمسار الإدارات الحكومية المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وأمانة منطقة حائل وجامعة حائل، فيما فاز بمسار الجمعيات والروابط الخضراء جمعية جود، وجمعية البيئة ورابطة حائل.

وفاز بمسار القطاع الخاص، مقهى الأدهم ومنتجع شرفا.

وعلى مستوى مسار الأفراد فاز بها عدي الهمزاني، وعواد مطلق الهمزاني، ورائدة الحميد.

أمير حائل
الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود
جائزة أمير منطقة حائل للتميز البيئي

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