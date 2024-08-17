مدير تعليم الطائف يوجّه رسائل بمناسبة العام الدراسي الجديد للطلبة والمجتمع التعليمي

قدم المدير العام للتعليم في الطائف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، الشكر الجزيل للقيادة الرشيدة -حفظها الله- على الدعم الكبير والرعاية المستمرة التي تُقدم للتعليم، لضمان جودة مسيرته. كما رحب بالأبناء الطلبة، متمنيًا لهم عامًا دراسيًا مليئًا بالنجاح والتميز، والسعي وراء المعلومة، وتطوير المهارات التي تواكب العصر الحديث.
وقال في رسالة وجهها لأبنائه الطلبة: "أبنائي وبناتي، قادة المستقبل، أهلاً وسهلاً بكم في بداية عام دراسي جديد، حيث تنطلقون في رحلة جديدة مليئة بالمعرفة والمثابرة والعزيمة، لخدمة دينكم ووطنكم، لتكونوا نبراس مستقبل هذا الوطن الطموح. لنبدأ هذا العام الدراسي وكلنا ثقة بالله، وعزم على أن نجتهد لتحقيق التميز والتفوق في كل العلوم والحقول المعرفية، ملتزمين بقيمنا الراسخة".
كما وجّه رسالة لمديري ومديرات المدارس قال فيها: "زملائي مديري ومديرات المدارس، أنتم قادة الميدان التعليمي، فدوركم المحوري في إدارة المدارس وتوجيه الطواقم التعليمية هو الأساس الذي تعتمد عليه نجاحاتنا. بفضل إدارتكم الحكيمة، تسير العملية التعليمية بسلاسة، وتتحقق الأهداف الطموحة. جهودكم المباشرة في تهيئة البيئة التعليمية، وضمان سير الخطط الدراسية، هي عماد نجاح هذا العام الدراسي".
ووجّه رسالة مماثلة للمعلمين والمعلمات: "زملائي المعلمين والمعلمات، وجميع منسوبي التعليم، أقدر جهودكم المتميزة في تعزيز عمليات التعليم والتعلم. مهمتكم عظيمة، وأنتم القوة الدافعة لصناعة أجيال تقود النمو والتطور في مملكتنا الحبيبة. أشيد بدوركم الكبير في العملية التعليمية؛ فبفضل جهودكم تسير مسيرة التعليم بنجاح، وتتحقق الأهداف المرجوة".
وأثنى على الجهود التي يبذلونها داخل الصفوف الدراسية، لرفع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب، وتزويدهم بالمعارف والعلوم الضرورية. متطلعًا إلى تعزيز التواصل بين أولياء الأمور والمدرسة، وتشجيع تفاعلهم المستمر، وتوفير بيئة صحية وتعليمية مناسبة، مما يُسهم في زيادة التحصيل الدراسي لأبنائهم، راجيًا للجميع عامًا دراسيًا مكللاً بالجد، والطموح، والشغف، سائلاً الله التوفيق والنجاح للجميع.