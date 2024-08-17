مدير تعليم الطائف يوجّه رسائل بمناسبة العام الدراسي الجديد للطلبة والمجتمع التعليمي

وقال في رسالة وجهها لأبنائه الطلبة: "أبنائي وبناتي، قادة المستقبل، أهلاً وسهلاً بكم في بداية عام دراسي جديد، حيث تنطلقون في رحلة جديدة مليئة بالمعرفة والمثابرة والعزيمة، لخدمة دينكم ووطنكم، لتكونوا نبراس مستقبل هذا الوطن الطموح. لنبدأ هذا العام الدراسي وكلنا ثقة بالله، وعزم على أن نجتهد لتحقيق التميز والتفوق في كل العلوم والحقول المعرفية، ملتزمين بقيمنا الراسخة".