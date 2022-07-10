أكثر من 900 إعلامي ينقلون مناسك الحج لمختلف أنحاء العالم

وتركزت المواد الإعلامية التي تم نشرها ونقلها عبر هذه الوسائل الإعلامية المشاركة في موسم الحج على عكس الصورة الإيمانية والمشاهد الحية التي تعايشت معها أفئدة ضيوف الرحمن؛ الذين احتضنتهم أرض المشاعر المقدسة لأداء مناسكهم في جوٍ من السكينة والوقار؛ مع إبراز مجهودات المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، وتكاتف جهود مختلف الجهات المشاركة في هذا الموسم.