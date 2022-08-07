"هيئة الاتصالات" تُطلق التجربة الحية الأولى عالمياً لنظام التنسيق الآلي لتمكين تقنيات WiFi 6E

وتهدف التجربة إلى تمكين الإدارة الذكية للطيف الترددي في المملكة من خلال قواعد البيانات الذكية والتخصيص المؤتمت للترددات، بما يحقق الاستغلال الأمثل للطيف الترددي إلى جانب حماية مستخدمي الطيف الترددي من التداخلات الضارة وتوسيع مدى إمكانات التقنيات الحديثة من Wi-Fi 6E، وأخيرًا تفعيل الشراكات الدولية بين الهيئة والشركات العالمية في القطاع.