"الصحة" تنعي وزيرها الأسبق أسامة شبكشي وتستعرض أبرز المنجزات التي حقّقها

وأوضحت الصحة أن شبكشي قد حقّق عدة إنجازات رئيسية خلال قيادته للوزارة تضمّنت تصفية جميع مديونيات الوزارة المتراكمة المستحقّة للغير، التي بلغت 8 مليارات ريال، وتطوير وتنشيط الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وتأسيس مجلس الضمان الصحي التعاوني، واستكمال اللوائح الصحية فيما يخص تعريف المنشآت والمهن الصحية، بالإضافة إلى إدارته أزمة انتشار مرض حمى الوادي المتصدع في منطقة جيزان عام 2000، وأنجز إصدار 4 مجلدات من وثيقة النظام الصحي السعودي، وبدأ مشروع التشغيل الذاتي للمستشفيات في تجربة شملت 22 مستشفى بنجاح. وبدأ مشروع التأمين الصحي التجاري للمقيمين؛ ما خفّف العبء عن مستشفيات الوزارة.