رئاسة الشؤون الدينية تفعّل برنامج إجابة السائلين لإثراء تجربة المعتمرين في يوم الجمعة

فعلت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، برنامج إجابة السائلين في الحرمين الشريفين، في إطار خطتها الميدانية لموسم العمرة؛ بهدف إثراء تجربة المعتمرين والزائرين بالحرمين، في يوم الجمعة؛ وتوعية قاصدي المسجد الحرام بفضل وأحكام وخصائص يوم الجمعة؛ وبأمور العقيدة الإسلامية، والعبادات الشرعية، وأحكام مناسك العمرة.
وفي التفاصيل، أكد الدكتور وليد باصمد، المشرف على التوعية الميدانية في الشؤون الدينية، أنّ برنامج إجابة السائلين يضمّ عدداً من أصحاب الفضيلة والعلماء من ذوي العلم، والرصانة الفقهية والشرعية، والإلمام بالمستجدات والنوازل؛ للإجابة على مسائل المناسك، والاستفسارات الشرعية على مدار الساعة.
وأضاف "باصمد" أن الرئاسة تولي اهتماماً كبيراً بتهيئة وتعضيد مهام مواقع إجابة السائلين، وتوسيع دائرة مواقعها داخل الحرمين الشريفين.
يذكر أن برنامج إجابة السائلين ينفذ عبر 19 موقعاً داخل المسجد الحرام والأروقة والمداخل الرئيسة والمسعى والدور الأول، كما تمت تغطية ساحات الحرم بكبائن عدة؛ لإرشاد وإجابة السائلين بـ11 لغة وبأحدث الطرق المرنة والوسائل التقنية الحديثة؛ كما حددت وكالة رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي مواقع متعددة مخصصة لإجابة السائلين.