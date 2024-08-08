رئاسة الشؤون الدينية تفعّل برنامج إجابة السائلين لإثراء تجربة المعتمرين في يوم الجمعة

وفي التفاصيل، أكد الدكتور وليد باصمد، المشرف على التوعية الميدانية في الشؤون الدينية، أنّ برنامج إجابة السائلين يضمّ عدداً من أصحاب الفضيلة والعلماء من ذوي العلم، والرصانة الفقهية والشرعية، والإلمام بالمستجدات والنوازل؛ للإجابة على مسائل المناسك، والاستفسارات الشرعية على مدار الساعة.