انهيارٌ بممشى غرب الرياض يُصيب 4 سيدات بينهن أمٌّ وابنتاها

تعرَّضت سيدة وابنتاها لإصاباتٍ متفرقة إثر سقوطهن من جرّاء انهيارٍ بالممشى الجديد المحاذي لشارع "طنجة" بحي السويدي- غربي الرياض، في الساعة العاشرة من مساء أمس الجمعة.
وروى المواطن حسن الودعاني؛ لـ"سبق"، أن زوجته وابنتيهما كنَّ يمارسن الرياضة بالممشى الجديد، وفجأة انهارت الأرضية بسبب وجود أعمال حفرٍ في الأسفل لإحدى الشركات المنفّذة.
وأضاف، شاهَدَت الموقف سيدة أخرى وسارعت إلى إنقاذهن إلا أنها هي الأخرى سقطت في الحفرة، مشيراً إلى أن الجهات الإسعافية باشرت الموقع، وتمّ نقل المصابات إلى مستشفى الملك سلمان، وتبيّن إصابة زوجته في اليد اليمنى وكسر بإصبع القدم اليسرى وشبه كسرٍ في الجانب الأيمن للحوض، فيما تعرّضت الابنة لتمزقٍ وكدماتٍ متفرقة.