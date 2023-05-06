انهيارٌ بممشى غرب الرياض يُصيب 4 سيدات بينهن أمٌّ وابنتاها

وأضاف، شاهَدَت الموقف سيدة أخرى وسارعت إلى إنقاذهن إلا أنها هي الأخرى سقطت في الحفرة، مشيراً إلى أن الجهات الإسعافية باشرت الموقع، وتمّ نقل المصابات إلى مستشفى الملك سلمان، وتبيّن إصابة زوجته في اليد اليمنى وكسر بإصبع القدم اليسرى وشبه كسرٍ في الجانب الأيمن للحوض، فيما تعرّضت الابنة لتمزقٍ وكدماتٍ متفرقة.