وابل من شكاوى عملاء التطبيقات تُمطر "منشن" هيئة النقل.. هنا التفاصيل

وذهب مغرد إلى أبعد من ذلك عندما أكد أمرًا خطيرًا، وذلك بوجود سيارات ذات لون أخضر، وبلوحات خصوصي، يقودها عمالة؛ إذ كانت سيارات (أجرة)، وانتهى الترخيص لها، ولا تحمل شعارات، ويكثر وجودها عند الأسواق الشعبية، وتمارس توصيل الركاب بدون ترخيص، وينخدع بلونها بعض العامة من كبار السن وغيرهم.