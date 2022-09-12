أكثر من 10 آلاف كادر صحي قدّموا خدماتهم لزوّار بيت الله الحرام عام 1443هـ

أكّدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن أكثر من 10 آلاف كادر صحي قدّموا خدماتهم لزوّار بيت الله الحرام في عام 1443هـ.
وأوضحت الرئاسة أن 10391 متطوعاً ومتطوعة شاركوا في تقديم الخدمات للزوّار خلال العام الهجري المنقضي، وبلغ عدد المتدربين من منسوبي الرئاسة 210 متدربين.
وأضافت بمناسبة اليوم العالمي للإسعافات الأولية، أنها وفرت 4 مراكز إسعافية في أروقة المسجد الحرام وعدد 15 من أجهزة الإنعاش القلبي الموزعة في جميع أروقة المسجد الحرام.
وتابعت: في موسمَي الحج ورمضان الماضي تجاوز عدد المتطوعين في الإسعافات الأولية أكثر من 2000 متطوع، وخلال السنوات الأربع الماضية استفاد أكثر من 24.723 من خدمات الإسعاف بالمسجد الحرام.